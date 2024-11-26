Москва, 26 ноября, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали наехавшего на людей во время дрифта автоблогера Гаджи Гаджиева. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

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«В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании в отношении 26-летнего мужчины меры пресечения», — сказано в публикации ведомства.

Как передавало ИА Регнум, Гаджиев за рулём BMW устроил автопредставление и врезался в толпу людей в Одинцове ночью 16 ноября. На ролике, записанном очевидцами, видно, как Гаджиев разгоняет машину по кругу (осуществляя т. н. «дрифт»), и в какой-то момент она въезжает в толпу зрителей. Под колёса Гаджиева угодила женщина с ребёнком, их обоих госпитализировали. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 263 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и ст. 267 п. 1 «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств» УК РФ. При этом сам Гаджиев свою причастность к инциденту ранее отрицал.