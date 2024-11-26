Москва, 26 ноября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала, что её заинтересовал опыт Казахстана по выращиванию бананов, о чём она рассказала 26 ноября в ходе выступления на международном форуме Финансового университета.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM

«Мы уже задумываемся над тем, чтобы выращивать бананы. Я была на прошлой неделе в Казахстане, Казахстан начал выращивать бананы в теплицах. Не знаю, может, мы тоже к этому придём», — процитировало её агентство «Интерфакс».

Лут отметила, что пока в этом нет экономической целесообразности, так как привозить бананы из Эквадора дешевле, но ситуация может измениться. Ведомство планирует поработать с технологией.

Как передавало ИА Регнум, в январе президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что планирует передать США старую российскую технику в обмен на новые аналоги. В феврале Россельхознадзор сообщил о выявлении в эквадорских бананах мухи-горбатки и призвал приостановить поставки из этой страны. Вместе с тем Россия начала закупать бананы в Индии.

После этого посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан сообщил, что Эквадор отменил решение о передаче российской техники США. Россельхознадзор снял ограничения на поставки бананов из этой республики.