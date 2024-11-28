Москва, 28 ноября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Более 20 млн рублей вернулось пассажирам городского транспорта Москвы в виде кешбэка за оплату поездок QR-кодом через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила пресс-служба Национальной системы платёжных карт (НСПК).

Пресс-служба Московского метрополитена Пассажирам транспорта Москвы вернулось кешбэком более 20 млн за проезд

Система оплаты через QR-код заработала на всех турникетах и валидаторах городского транспорта Москвы в этом году. Такой способ оплаты позволяет возвращать 15 рублей кешбэком с каждой поездки. Средства начисляются за каждую поездку до 31 декабря 2024 года. Для получения кэшбека необходима регистрация в программе лояльности на сайте vamprivet.ru.

Стоимость проезда на метро, МЦК или наземном транспорте Москвы с учётом акции составляет всего 49 рублей. Таким образом жители и гости столицы до конца года могут вернуть кешбэком около двух-трех тысяч рублей при совершении двух поездок ежедневно.

Интеграция QR-кода в существующую платежную инфраструктуру на транспорте для оплаты проезда через СБП в России реализована впервые, рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Мария Точилова. По её словам, в других регионах страны технология оплаты через СБП осуществляется через специально установленные платёжные таблички. В свою очередь, в Москве реализован наиболее технологичный проект.

«Мы на протяжении нескольких месяцев вместе с коллегами из Дептранса Москвы и Московского метрополитена тестировали новый способ оплаты по QR-коду СБП», — отметила Мария Точилова. Так, в эксперименте приняли участие больше 200 добровольцев, которые дали обратную связь о проекте.

Пресс-служба Московского метрополитена Пассажирам транспорта Москвы вернулось кешбэком более 20 млн за проезд

По словам Точиловой, обратная связь была крайне важна для ввода инновации. «Отзывы и комментарии тестовой группы позволили нам провести все технологические доработки, и теперь такой способ оплаты проезда можно назвать одним из самых современных как в Москве, так и во всей России», — подчеркнула она.

Получение кешбэка доступно после оформления бесплатной подписки СБП в приложении «Метро Москвы» (доступно в App Store, Google Play, RuStore и AppGallery). Процесс привязки счёта занимает не более пары минут.