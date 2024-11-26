Москва, 26 ноября, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Певица, народная артистка СССР София Ротару переписала квартиру на Зоологической улице в Москве на сына. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.

РИА Новости

По его данным, трёхкомнатную квартиру площадью 121 кв. м на третьем этаже 15-этажного дома с двумя лифтами и подземной парковкой Ротару переоформила на 54-летнего сына Руслана Евдокименко, так как не могла продать жилплощадь из-за своей популярности.

Примерная стоимость жилья составляет 65 млн рублей. На данный момент там никто не проживает. В 2021 году певица продала квартиру в Крыму.

Как передавало ИА Регнум 18 июня, генеральному прокурору России Игорю Краснову направили обращение с просьбой проверить Ротару и национализировать её виллу в Ялте. Как сообщил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов, бывшая больница Роффе в Ялте была куплена певицей в 1996 году за 1000 гривен (почти 3 млн рублей на сегодняшний день, исходя из динамики курса с 1996 года), при этом здание является национальным культурным достоянием.

Ротару долго не появлялась в медиапространстве, но 6 декабря 2023 года опубликовала первый за почти два года пост в соцсетях, в котором поздравила украинскую армию с праздником «Защитников Украины». До этого певица на протяжении более чем полугода после начала спецоперации не комментировала общественно-политическую ситуацию и только в августе 2022 года выступила в поддержку ВСУ, выложив фото с сине-жёлтым платком. Она также заявила, что не поддерживает СВО и проживает на Западной Украине.

В СМИ 3 декабря 2023 года появились сообщения о том, что Ротару увезла с Украины своего внука Анатолия Евдокименко, проживающего теперь в США на её средства. Внук певицы пытается построить в Америке музыкальную карьеру под творческим псевдонимом SHMN (Шаман).