Кабул, 26 ноября, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Афганский чиновник Сираджуддин Хаккани, представляющий правящую в Афганистане группировку «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), пришёл на встречу с секретарём Совбеза РФ Сергеем Шойгу в сандалиях, надетых на носки. Фото опубликовал 25 ноября портал Alemarah.

Скриншот сайта alemarah. af

Хаккани был одет в традиционный костюм пуштунов с чалмой на голове. На ногах у него были коричневые сандалии, надетые поверх тёмно-синих носков.

Шойгу на встречу прибыл в классическом костюме и чёрных туфлях.

В ходе переговоров Шойгу проинформировал афганскую сторону, что российское правительство находится на завершающей стадии исключения «Талибана» из списка запрещённых организаций.

Со своей стороны Хаккани оценил визит в Афганистан российской делегации как позитивный и значимый жест. Он выразил надежду на то, что визит ещё больше укрепит двусторонние отношения в различных областях.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе поездки в Афганистан Шойгу заявил, что Москва готова активизировать сотрудничество с Кабулом по всему спектру направлений. Российские инвесторы и госпредприятия заинтересованы в развитии взаимодейтсвия в горнодобывающей промышленности, транспорта и сельского хозяйства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 ноября заявил, что отмена для «Талибана» статуса террористической организации поможет развитию контактов с афганским руководством. Он напомнил, что талибы — это сила, удержавающая власть в республике.