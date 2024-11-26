Лондон, 26 ноября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 112 лет 25 ноября в британском доме престарелых. Об этом сообщила газета Mirror со ссылкой на его семью.

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Долгожителя звали Джон Альфред Тиннисвуд. Титул Книги рекордов Гиннесса перешёл к нему в апреле текущего года после смерти предыдущего обладателя Хуана Висенте Переса Моры, скончавшегося в возрасте 114 лет. Свой 112-й день рождения мужчина отметил в августе. Своё долголетие пенсионер объяснял чистой удачей. Однако не исключил, что способствовать этому мог активный образ жизни.

Тиннисвуд родился 26 августа 1912 года, он также считался самым старым мужчиной в Великобритании. Большую часть карьеры он проработал бухгалтером в компаниях Shell и BP до выхода на пенсию в 1972 году. Долгожитель овдовел в 1986 году, после 44 лет брака со своей женой Блодвен. У него осталась дочь, четверо внуков и три правнука.

Издание отметило, что мужчина был ярым фанатом футбольного «Ливерпуля». При этом клуб основали всего за 20 лет до его рождения.

Как передавало ИА Регнум, предыдущий рекордсмен по продолжительности жизни умер 3 апреля в Венесуэле. Он скончался в возрасте 114 лет и 339 дней из-за респираторных осложнений. Его внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого старого мужчину в мире 4 февраля 2022 года, когда Пересу Море было 112 лет и 253 дня.

Сам долгожитель объяснял такую необычную продолжительность жизни постоянной работой, полноценным отдыхом, ранним сном и ежедневным употреблением стакана бренди. По информации издания, он также хорошо питался, молился и пил воду.