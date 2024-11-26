Пекин, 26 ноября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Бывшего председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за коррупцию. Об этом 26 ноября сообщила верховная народная прокуратура КНР.

WU HAO/ЕРА/ТАСС

«Народный суд средней ступени города Цзицань публично приговорил… Бывшего секретаря партийного комитета и председателя правления Банка Китая Лю Ляньгэ за получение взяток к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года», — сказано в заявлении ведомства.

Экс-чиновник также был лишён всех политических прав. Всё его личное имущество будет конфисковано.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) провинции Гуандун Чэнь Цзисина также приговорили к смертной казни за взяточничество. По версии следствия, с 2003 по 2020 год он неоднократно разрешал споры и передавал землю по договорённости, за что получал деньги. Таким образом, ему передали взяток более чем на 278 млн юаней (примерно 38 млн долларов).

26 октября в Китае в результате проведения масштабных мероприятий по борьбе с коррупцией было наказано 589 тыс. человек. Было возбуждено 642 тыс. дел, среди которых дела в отношении 58 сотрудников провинциального и министерского уровня, 3263 сотрудников департаментов и бюро.