Барнаул, 26 ноября, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Для туристов, путешествующих на автомобиле из Барнаула в Бийск, представили новый маршрут. Презентация состоялась на XII международном туристском форуме Visit Altai, а разработали маршрут компания «Роснефть» и управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Олег Кугаев Алтай

Туристический маршрут из Барнаула в Бийск протяженностью 200 км пролегает через культурные достопримечательности региона.

Барнаул — город с богатой историей, основанный в 1730 году. Его развитие тесно связано с горнозаводской промышленностью и купеческой торговлей. Здесь сохранились архитектурные памятники разных эпох: от заводских построек до величественных купеческих особняков и храмов XIX–XX веков. В городе можно прогуляться вдоль реки Обь, полюбоваться видами на пойму, а также посетить уникальный ленточный бор, любуясь многообразием местной природы.

По пути маршрута туристы смогут посетить такие исторические места, как село Косиха — родину известного российского поэта Роберта Рождественского. Местные жители бережно хранят память о знаменитом земляке. В 2012 году здесь открылся мемориальный музей, в котором представлены ценные экспонаты, в том числе личные вещи поэта и ранее неизвестные стихотворения.

Также по пути следования можно посетить Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова — второго и самого молодого космонавта в мировой истории, совершившего орбитальный космический полёт.

В городе Бийск путешественники смогут посетить музей, посвящённый одной из самых живописных и легендарных дорог мира — Чуйскому тракту. Помимо исторических фактов, в музее представлены геологические, палеонтологические, зоологические и ботанические коллекции, которые рассказывают о богатстве природы Алтая.

В историческом центре Бийска также сохранилась старинная купеческая застройка, много деревянных домов — памятников архитектуры и образцов деревянного зодчества. Самые известные из них — торговые пассажи купцов Второва и Фирсова, принадлежавших к богатейшим династиям XIX–XX веков.

Маршрут построен так, чтобы по пути автотуристы могли остановиться на АЗС «Роснефти». Там они могут заправить автомобиль, отдохнуть, вкусно перекусить и получить информацию о туристических возможностях региона. Развитие придорожного сервиса одновременно способствует увеличению туристического потока в Алтайский край и привлекает новых клиентов на АЗС.

В ноябре 2023 года «Роснефть» и Алтайский край подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым стороны реализуют совместные проекты для стимулирования спроса на внутренний автомобильный туризм и продвигают туристический потенциал региона.

Автотуризм в России в последние годы активно развивается. В мае 2024 г. правительство РФ утвердило Концепцию развития автомобильного туризма до 2035 г. Цели концепции — повышение доступности туристических объектов и качества услуг дорожного сервиса.