Москва, 26 ноября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. В настоящее время Вооружённые силы России ведут тяжёлые и упорные бои с украинскими формированиями на нескольких участках линии боевого соприкосновения в Харьковской области. Об этом 26 ноября рассказал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Алексей Коновалов/ ТАСС

«Наши военные продолжают слаженную работу по освобождению Харьковщины от врага. Тяжёлые и упорные бои идут сразу на нескольких участках харьковского фронта», — написал он в своём Telegram-канале.

Ганчев уточнил, что освобождающим территории от украинских боевиков российским военным важно чувствовать поддержку со стороны остальных россиян, добавив, что победа в итоге будет за Россией.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 ноября стало известно, что армия России освободила населённый пункт Копанки на территории Харьковской области. По данным Минобороны, украинские формирования потеряли за сутки на этом участке фронта до 440 боевиков, танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.

В Минобороны 11 ноября сообщили об освобождении населённого пункта Колесниковка в Харьковской области. Отмечалось, что также российские военные нанесли удары по арсеналам, складам горючего и логистическому центру, а также по скоплениям личного состава и военной технике украинских боевиков в 133 районах.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооружённых сил России Иван Бигма 4 октября рассказал, что армия России за сутки захватила 43 опорных пункта украинских войск. Также за это время были уничтожены восемь пунктов управления беспилотниками, две станции спутниковой связи Starlink, девять миномётных расчётов и два украинских дрона самолётного типа, добавил он.