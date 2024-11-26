Афины , 26 ноября, 2024, 15:37 — ИА Регнум. В Афинах тысячи людей вышли на митинг против приезда в Грецию генсека НАТО Марка Рютте. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает ABC News.

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Митинг проводят Компартия и «Коммунистическая молодежь Греции». От площади Пропилеи возле исторического здания Афинского университета колонна направилась к площади Синтагма возле греческого парламента. Демонстранты скандируют призывы закрыть базы США и НАТО в Греции, прекратить оказывать военную помощь киевскому режиму и Израилю, остановить иностранные военные миссии. Также люди выкрикивали: «Дайте нам денег на здравоохранение и образование, а не натовских убийц».

Митинг был анонсирован 25 ноября на портале Infolibre. gr.

«Правительство и политические силы, связанные с США, НАТО и ЕС, делают Грецию соучастником преступлений Израиля и США в геноциде в Газе и преступлениях против Ливана», — говорится в призыве выйти на протест.

Из-за приезда Рютте и антинатовских выступлений в центр Афин стянули силы полиции. Подходы к зданию МИД и проезд к резиденции правительства перекрыты полицейскими автобусами.

Генсек НАТО, прибывший в Грецию из Турции, проводит встречу с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, главой МИД Йоргосом Герапетритисом и министром обороны Никосом Дендиасом. Ожидается, что они обсудят ситуацию на Украине и в целом в регионе.

Как передавало ИА Регнум 8 ноября, члены Коммунистической партии Греции перекрыли дорогу в Тирнавосе, препятствуя передвижению автоколонны с боеприпасами для Украины. Они призвали руководство Греции прекратить участие в поставках оружия киевскому режиму. Из-за действий протестующих колонна была вынуждена развернуться.

К митингующим также присоединился и мэр Тирнавоса Стелиос Цикрицис, отметив, что жители города не допустят передвижения через населённый пункт «грузов смерти».

Ранее турецкий аналитик Серхат Латифоглу заявил, что западные страны в 2025 году могут полностью сократить военную помощь Украине. По его словам, в связи с этим тема мирных переговоров станет актуальной в первом полугодии следующего года.