Лозанна, Швейцария, 26 ноября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Апелляционный комитет Спортивного арбитражного суда (CAS) поддержал решение антидопингового комитета CAS об «аномалиях», выявленных в биологическом паспорте российского биатлониста Евгения Устюгова, сообщила во вторник, 26 ноября, пресс-служба профильного дисциплинарного органа дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit.

Евгений Биятов/РИА Новости

Результаты Устюгова на соревнованиях за период с января 2010 года до конца сезона 2013/2014 годов будут аннулированы.

Таким образом, суд лишит биатлониста золотой и бронзовой медалей Олимпиады 2010 года в Ванкувере, а также двух серебряных медалей чемпионата мира по биатлону 2011 года в Ханты-Мансийске.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2020 года Международный союз биатлонистов дисквалифицировал Устюгова и российскую биатлонистку Светлану Слепцову, которые к тому времени уже завершили карьеру, на основании данных московской лаборатории. Устюгова признали виновным в применении запрещённого вещества оксандролона, Слепцову — в употреблении остарина.

Устюгов и Слепцова подавали апелляцию в CAS. В сентябре 2024 года она была отклонена.

Во время зимней Олимпиады 2022 года в Пекине во взятой у украинской бобслеистки Лидии Гунько допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон, которое относится к классу стероидов. Международное агентство допинг-тестирования начало разбирательство. В качестве оправдания Гунько заявила, что имеет негативную позицию по отношению к России. Она утверждала, что получала угрозы после сделанных ею политических заявлений на Олимпиаде, заявила о вмешательстве внешних сил в деятельность агентства допинг-тестирования и поставила под сомнение правдивость и прозрачность проведённого антидопингового анализа.