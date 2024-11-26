Москва, 26 ноября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. В странах коллективного Запада перестали думать о том, как нанести России стратегическое поражение. Об этом 26 ноября заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Petrov Sergey/Globallookpress.com

«В западных столицах действительно перестали думать о нанесении стратегического поражения России», — сказал он журналистам по итогам заседания Совещания глав органов безопасности и разведслужб стран — участниц СНГ.

По словам главы СВР, вместо этого теперь на Западе начали размышлять на тему того, как им самим не потерпеть такое же поражение, сохранив при этом, по возможности, русофобский и неонацистский киевский режим.

Нарышкин уточнил, что ведущиеся на Западе рассуждения о «замораживании» украинского конфликта начались из-за того, что инициатива на фронте принадлежит армии России.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября американский политолог Джон Миршаймер заявил, что план Вашингтона по ослаблению России с помощью Украины провалился. Он также высказал удивление по поводу того, что Запад не хочет признать наличие «пределов возможностей» у применения военной силы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 24 ноября заявил, что западные страны любой ценой хотят нанести России поражение. По его словам, сложившаяся сейчас между РФ и Западом ситуация является беспрецедентной м по масштабу эскалации превосходит даже Карибский кризис.

Президент РФ Владимир Путин 19 октября отметил, что фактически НАТО воюет с Россией руками украинских военных. Российский лидер подчеркнул, что бойцы ВСУ не могут самостоятельно быстро менять программное обеспечение вооружений и электронных средств подавления, а также использовать высокоточное оружие Запада.