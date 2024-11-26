Москва, 26 ноября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что его шутка о безумном решении действующего президента США Джо Байдена перед уходом с поста погубить как можно больше людей, становится реальностью.

Global Look Press

Российский политик прокомментировал обсуждение в США вопроса о передаче ядерного оружия Украине, при том, что она находится в состоянии вооружённого конфликта с крупнейшей ядерной державой. Медведев назвал абсурдной саму мысль об этом.

«Похоже, моя печальная шутка про безумного маразматика Байдена, решившего красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества, превращается в пугающую реальность», — написал зампред Совбеза в Telegram-канале.

Медведев подозревает, что у тех, кто говорит о целесообразности передачи оружия Киеву, параноидальный психоз. Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать этот шаг как подготовку к ядерному конфликту с Россией, передача Украине такого оружия будет приравнена к нападению, согласно положениям Основ госполитики в области ядерного сдерживания.

Как передавало ИА Регнум, газета The New York Times 22 ноября сообщила, что ряд чиновников в США и Евросоюзе предложили передать Украине ядерное оружие. Они также изучают возможность разместить в стране арсенал обычных вооружений.

Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин 25 ноября подчеркнула, что передача Байденом ядерного оружия Киеву может быть расценена как государственная измена. Она назвала такой шаг безумием, отметив, что это противоречит конституции США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 ноября назвал абсолютно безответственными обсуждения вопроса о передаче Украине ядерного оружия. По его мнению, те, кто это делает, плохо понимают реальность.