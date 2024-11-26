Москва, 26 ноября, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Россия является страной с самыми доступными продуктами питания в мире. Об этом во вторник, 26 ноября, заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут на пленарной сессии IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку».

Global Look Press

«Несмотря на всю ситуацию сейчас с ростом цен на продукты питания, в принципе, у нас самые доступные продукты питания. Вот если посмотреть даже не с точки зрения «цена к цене», а по ППС (паритет покупательной способности. — Прим. ред.), у нас самые доступные продукты питания в мире», — констатировала министр.

Она отметила, что Россия занимает третье место в мире по поставкам продовольствия в натуральном выражении.

«Гипотетически можно стать вторыми, потом первыми, если мы сейчас с технологиями поработаем», — добавила Лут.

Как передавало ИА Регнум 3 ноября, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба выступили против введения предельных розничных цен на продукты питания. Ведомства решили вместе с ретейлерами и профильными организациями обеспечить расширение перечня продуктов, на которые производители и торговые сети смогут добровольно снижать наценки и делать товары доступней для малоимущих.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев 31 октября поручил ведомствам, которые он курирует, в течение двух недель принять меры по сохранению стабильной ситуации на продовольственном рынке. Он распорядился ежедневно следить за ценами и отметил, что основной этап уборки урожая в стране завершился. Россия способна обеспечить жителей необходимыми продуктами, подчеркнул замглавы правительства.