Москва, 26 ноября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Стриминговый сервис VK Play Live стал доступен в VK Видео и на домене live. vkvideo.ru. Теперь у него новый логотип, название и стиль. Об этом 26 ноября сообщили в компании.

Sergey Elagin/Global Look Press

Каталог трансляций будет доступен на всех платформах VK Видео: в веб-версии, в приложении VK Видео на смартфонах и планшетах, на Smart TV и на отдельном домене. Прямые трансляции в сообществах «ВКонтакте» будут запускаться в VK Видео Live. Записи трансляций сохраняются в сообществе «ВКонтакте» и на канале сообщества в VK Видео.

По словам руководителя VK Play Александра Михеева, интеграция дала стримерам и авторам контента доступ к многомиллионной аудитории крупнейшей российской видеоплатформы.

«Пользователи, в свою очередь, смогут следить и взаимодействовать с любимыми стримерами на принципиально новом уровне комфорта и скорости. Команде VK Play Live удалось с нуля создать сервис, который любят в индустрии благодаря тому, что он разрабатывался стримерами для стримеров», — отметил Михеев.

Отмечается, что на VK Видео Live для стримеров разработали новые функции. Теперь авторы контента могут создавать короткие нарезки трансляций, пользоваться интерактивными функциями чата для стримеров, ранее доступными только в VK Play Live. Стали возможны трансляции в разрешении до 4K и битрейтом до 30 000 kbps. Платные и подарочные подписки дадут возможность монетизировать контент, а записи трансляций будут храниться бессрочно.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября в «VK Видео» заработал «детский режим». Вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин отметил, что категория детского контента стала одной из самых быстрорастущих на платформе, а число пользователей в этой категории за несколько месяцев увеличилось в три раза.

7 ноября Школа авторов VK и VK Play запустила бесплатный курс для геймеров. Он предназначен для авторов сообществ «ВКонтакте», относящихся к тематике «гейминг». Выпускники курса смогут создавать, продвигать и монетизировать контент на тематику игр. Экспертом выступил руководитель отдела SMM&Media VK Play Александр Егоров, обладающий 10-летним опытом управления гейминговыми сообществами и видеоигровыми проектами.