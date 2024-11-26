Москва, 26 ноября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Украинские формирования потеряли за сутки в приграничных районах Курской области свыше 250 боевиков и четыре танка. Об этом 26 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

Global Look Press

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены четыре танка», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что также за это время украинская армия лишилась четырёх боевых машин пехоты, трёх боевых бронированных машин, восьми автомобилей и двух миномётов. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября военкор Александр Коц сообщил, что российские военные уничтожили до 600 украинских боевиков в Ольговском лесу в курском приграничье. По его словам, у села Ольговка на обочинах дорог всё ещё лежат никем не убранные тела с синим скотчем на рукавах, вокруг которых гуляют свиньи и курицы.

Российский вертолёт Ми-28НМ смешанной тактической группы 24 ноября поразил авиационными ракетами пехоту и опорный пункт украинской армии в Курской области. Удар был произведён по координатам наводчика.

Десантники Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения 23 ноября захватили бронеавтомобиль «Мастиф» во время попытки прорыва ВСУ в Курской области. В Минобороны уточнили, что грамотные и своевременные действия российских десантников позволили вовремя обнаружить и уничтожить противника.