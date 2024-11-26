ДНР, 26 ноября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Перед освобождением российскими войсками Селидово в Донецкой Народной Республике в городе видели иностранных наёмников, среди которых были колумбийцы. Об этом во вторник, 26 ноября, рассказал в беседе с «РИА Новости» эвакуированный местный житель Дмитрий.

Иван Шилов ИА Регнум

«Когда у нас еще магазины работали, был у нас на рынке магазин «Аврора», минимаркет. Туда конкретно заходили, я в очереди стоял, как раз на кассе. Трое заходили, колумбийцы: шевроны «Колумбия», ну и, соответственно, внешний вид — то есть никак не перепутаешь», — объяснил очевидец.

По словам Дмитрия, наёмники были в камуфляжной форме с шевронами на английском языке.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября подразделения Центральной группировки войск Вооружённых сил РФ освободили Селидово. Ранее в этот же день в республике были освобождены населённые пункты Горняк, Доброволье и Катериновка.

По словам одного из жителей города, во время отхода из Селидово украинские военные заходили в дома, выбивали двери квартир и стреляли в людей, которые там оставались. Ранее другой житель Селидово рассказал, что представители киевского режима увозили из города детей, угрожая людям оружием.

24 ноября стало известно, что российские военные нашли в Селидово более 10 тел мирных жителей, расстрелянных бойцами ВСУ. Большинству погибших было больше 40 лет. На некоторых телах были обнаружены следы пыток.

На следующий день посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил о попытке украинских войск повторить провокацию в Буче. Произошедшее он охарактеризовал как «кровавую баню». По словам дипломата, эвакуированные жители рассказывают о десятках граждан, убитых украинскими бойцами на городских улицах. Зверствовать ВСУ начали примерно за два-три дня до освобождения города ВС России.