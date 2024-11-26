Москва, 26 ноября, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, сообщила пресс-служба Кремля во вторник, 26 ноября.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба/ТАСС Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

Глава региона проинформировал президента о социально-экономическом развитии области, а также о помощи участникам СВО и их семьям, сказано в сообщении.

«У нас действует центр «Вместе мы сильнее», фонд «Защитники Отечества». Решаются основные проблемы. Мы помогаем нашим ребятам и на фронте, и обеспечиваем заботой членов семей, проживающих в области», — отметил Цыбульский.

Кроме того, губернатор сообщил президенту о поставках в зону проведения СВО дронов, произведённых в Архангельской области. Производства этого вида техники будут расширяться и модернизироваться, сказал Цыбульский.

«Не останавливайтесь», — отреагировал президент.

Также Путин отметил, что в Архангельской области доля аварийного жилья в несколько раз выше, чем в других регионах России. Цыбульский ответил, что проблема постепенно решается, и заявил: в регионе надеются, что областные столицы не будут исключены из федерального проекта по расселению людей из ветхого и аварийного жилья.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Путин посетил Архангельскую область. Глава государства принял участие в церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III» в Северодвинске. Президент пожелал удачи военным морякам и корабелам судостроительного завода «Севмаш» и поблагодарил их за профессионализм и самоотдачу.

В рамках той же поездки Путин провёл встречу с Цыбульским. Президент и губернатор обсудили возможность строительства новых судоверфей в регионе. Строить такие объекты следует только при обеспеченности их заказами, отметил глава государства.