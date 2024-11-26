Москва, 26 ноября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Россиянам не стоит задумываться о возможном повторном повышении ключевой ставки. Об этом 26 ноября заявил министр финансов России Антон Силуанов на международном форуме Финансового университета.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Антон Силуанов

«Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких. Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается. Поэтому надо думать об обратном», — отметил Силуанов.

Глава Минфина также ответил, что лучше — высокая инфляция или высокая ставка. По его словам, ставка предпочтительнее, та как инфляция в первую очередь затрагивает людей с меньшим уровнем дохода и компании, расходы которых привязаны к инфляции.

Как сообщало ИА Регнум, ключевая ставка ЦБ РФ на сегодняшний день составляет 21%. Решение поднять её до рекордного уровня было принято на заседании совета директоров Банка России 25 октября на фоне сохранения высоких темпов инфляции. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила нового повышения ставки до конца года. Она подчеркнула, что решение будет принято на основании данных об экономической ситуации.

19 ноября Набиуллина отметила, что снижение ключевой ставки может начаться в 2025 году, если в экономике не будет новых внешних шоков. ЦБ рассчитывает, что проводимая политика позволит снизить инфляцию до уровня 4,5–5%. По мере её торможения будет рассматриваться и постепенное снижение ключевой ставки.