Москва, 26 ноября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов пришёл на заседание Государственной думы в футболке с надписью «Крепкий Орешник». Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Телеграм-канал Сергей Миронов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в связи с этим отметил, что лидер СРЗП всегда очень креативно подходит ко всем политическим темам.

«Вот только использовали наши Вооружённые силы и провели испытание «Орешника», как вы видите, уже Сергей Михайлович взял это тоже на флаг политический», — сказал он.

Володин также назвал приход Миронова в Госдуму в футболке с этой надписью примером, как надо работать, для представителей СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, армия России 21 ноября нанесла удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» в неядерном оснащении по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Президент РФ Владимир Путин позднее отметил, что это стало ответом на применение Киевом дальнобойного оружия Запада по территории России. Глава государства подчеркнул, что такое западное оружие невозможно использовать без прямого участия иностранных специалистов, из-за чего конфликт теперь приобрёл глобальный характер.

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко 22 ноября заявил ИА Регнум, что в зону поражения «Орешника» попадают все без исключения военные объекты на территории всех стран НАТО в Европе. По словам эксперта, применением этого оружия Москва показала Лондону и Вашингтону, что не оставит без жёсткой реакции удары американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по России.