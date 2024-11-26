Симферополь, 26 ноября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Центр компетенций «Крымский беспилотник» успешно провёл испытания нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с огнемётом «Горыныч 2.0». Об этом 26 ноября рассказал основатель центра и куратор всероссийского проекта «Архангел» Виталий Романов.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Модель «Горыныч 2.0» разрабатывали в течение нескольких месяцев наши крымские специалисты. Беспилотник выбрасывает мощную струю зажигательной смеси, огнемёт может быть применен множество раз», — привело его слова ТАСС.

Романов уточнил, что БПЛА можно заполнять разными смесями, от модификации которых зависит его конечное применение, в результате чего варианты применения нового дрона являются практически неограниченными.

Основатель центра пояснил, что новинку можно будет применять для поражения дронов, управляемых с помощью связи Starlink и оптоволоконного кабеля. Кроме того, «Горыныч 2.0» может быть использован для разминирования, повреждения оптоволоконных каналов связи и планового поджога поверхностей.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября военные российской группировки «Днепр» применили в боевых условиях в Запорожской области противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот» на роботизированной платформе. С помощью него солдатам армии России удалось приблизиться к позициям украинских формирований, чтобы обнаружить и обезвредить их артиллерию и позиции.

Концерн «Калашников» 11 октября сообщил об успешных испытаниях в зоне СВО нового комплекса с беспилотниками «Голиаф» для проведения разведки в режиме реального времени. БПЛА может круглосуточно получать разведданные, а также поражать цели ― небронированную технику и личный состав противника.