Москва, 29 ноября, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Основной цифровой инструмент для развития экспортной деятельности в России — платформа «Мой экспорт» — работает уже четыре года. Через её сервисы отечественным компаниям оказано уже более 1,1 млн услуг, а число зарегистрированных пользователей системы выросло до 37 тысяч. Речь идёт как о представителях крупного бизнеса, так и о малых и средних предприятиях.

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И количество компаний, которые прибегают к сервисам платформы, продолжает расти. Только за последний год это число выросло более чем на 40%, а объём оказанных услуг вырос в девять раз.

«Услуги, предлагаемые на платформе «Мой экспорт», развиваются с акцентом на потребности клиентов. Наша задача, чтобы процессы получения разрешительных документов, например, экспортных лицензий, фитосанитарных и ветеринарных сертификатов, кредитования экспортных операций, страхования рисков, связанных с экспортными операциями, а также комплекс нефинансовых мер поддержки были понятными и предсказуемыми для экспортёров. При этом их получение должно происходить быстро и с минимальными затратами», — отметила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

Платформа, разработанная по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», предоставляет онлайн-доступ к широкому спектру государственных, региональных и коммерческих услуг, необходимых для экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Она позволяет значительно сократить издержки экспортёров, поскольку вся необходимая информация загружается один раз и хранится в цифровом формате, обеспечивая доступ ко всем необходимым сервисам.

Сейчас на платформе доступны 126 услуг. Одним из основных новшеств стала функция «Сравнение торговых режимов». Она позволяет оценить издержки, связанные с экспортом в конкретные страны. Это помогает компаниям принимать обоснованные решения при выборе наилучшего рынка для сбыта. Пользователи могут опираться на актуальные данные о таможенных пошлинах, технических требованиях, квотах, запретах и других значимых аспектах, касающихся поставки товаров за границу.

Также для пользователей доступен сервис, который значительно упрощает процесс оплаты услуг в сфере внешней торговли. Это позволяет осуществлять платежи между организациями в режиме реального времени.

«Внедрение этого функционала является важным шагом в цифровизации процессов, связанных с внешней торговлей. Это демонстрирует наше стремление создать современную и комфортную экосистему для поддержки экспортёров, подчеркивая роль цифровых технологий в оптимизации бизнес-процессов и укреплении позиций российских компаний на международных рынках», — отметил вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов.

Особенностью сервиса оплаты является направление электронного счёта (без необходимости его распечатки) непосредственно в банк-клиент плательщика, где и происходит оплата уже бухгалтером экспортёра. Это позволяет учесть внутренние процессы организации по оплате счетов, а также добавляет удобства в части отсутствия необходимости вручную заносить данные из счёта в свои платёжные механизмы.

Одним из самых востребованных инструментов для российских компаний, стремящихся выйти на международные рынки, остается сервис «Подбор маркетплейсов», запущенный на платформе в 2021 году.

С помощью сервиса компании смогут легко и быстро подобрать оптимальные маркетплейсы в разных странах, открывая для себя эффективные каналы продвижения продукции за рубежом. В 2024 году сервис расширил свою базу онлайн-каналов продаж, включив в неё площадки для продажи цифровых игр, а также маркетплейсы Индонезии и Вьетнама. Это расширение позволяет экспортёрам находить новые точки сбыта, выходить на перспективные рынки и получать доступ к широкой аудитории покупателей.

В ближайших планах по развитию платформы — создание новых интерактивных аналитических сервисов и расширение возможностей оформления разрешительных документов. Кроме того, продолжится и совершенствование уже существующих функций. Развивается и Единый каталог услуг, в котором уже сегодня сосредоточены информация и доступ к более чем 600 услугам и мерам поддержки для экспортёров. Также бизнесменам будут доступны новые обучающие программы по внешнеэкономической деятельности от Школы экспорта РЭЦ.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают господдержку на каждом этапе выхода на международные рынки.

Проконсультировать экспортёров по актуальным запросам готовы в российских торгпредствах, Минпромторге, Российском экспортном центре и Агроэкспорте, а также в региональных Центрах поддержки экспорта.

Услугами платформы «Мой экспорт» может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в России. Всё, что нужно, — просто иметь доступ к компьютеру с интернетом и усиленную квалифицированную электронную подпись.