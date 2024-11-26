Таганрог, Ростовская область, 26 ноября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. В Таганроге женщина оставила у пивного магазина переноску с двумя шестимесячными младенцами, один из которых был мёртв, а другой находился в тяжёлом состоянии. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его данным, инцидент произошёл 24 ноября. Тогда донести переноску женщине помог прохожий, не догадывавшийся о состоянии детей. Через некоторое время после того, как мать мальчиков ушла, к пивной пришёл их отец, который и обнаружил, что один из его сыновей мёртв, отметили авторы.

Предварительно, мать избила своих детей. Так, голове у погибшего ребёнка обнаружили ушибы и ссадины, а на теле — трупные пятна. Причиной смерти могла стать закрытая черепно-мозговая и нейроспинальная травмы.

Брат погибшего ребёнка с травмами головы находится в тяжёлом состоянии в реанимации, сказано в сообщении.

Как уточняется в публикации, женщина состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних как родитель, не исполняющий свои обязанности. По данным канала, она, оставив детей у магазина, ушла пить, а вечером того же дня была задержана в состоянии алкогольного опьянения.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ноябре в Новосибирске правоохранители задержали 42-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве бывшей свекрови и в попытке убить сына. В ходе внезапно возникшей ссоры женщина нанесла 85-летней бывшей свекрови удар ножом в шею, от которого потерпевшая скончалась на месте. Затем подозреваемая ударила ножом и своего сына, сообщала пресс-служба Следственного комитета.

В июне сообщалось, что в посёлке Курагино в Красноярском крае мать зарубила топором трёхлетнюю дочь и пыталась зарезать восьмилетнюю. 34-летняя женщина заподозрила супруга в измене и решила, что он собирается бросить её с тремя детьми. Когда муж ушёл на работу, она взяла топор и несколько раз ударила младшую дочь, а потом напала с ножом на старшую.