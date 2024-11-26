Москва, 26 ноября, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Украинские организованные преступные группы контролируют значительную часть производств наркотиков. Об этом во вторник, 26 ноября, заявил глава ФСБ России Александр Бортников на проходящем в Москве ХХ заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб (СОРБ) государств — участников СНГ.

ЦОС ФСБ / ТАСС

«Украинская оргпреступность контролирует значительную часть наркопроизводств, и сейчас этот фактор используется в рамках гибридной войны против России. При этом, как вы понимаете, наркотрафик не имеет границ, и данный вызов носит международный характер», — сказал он.

Он также отметил, что потенциал преступников, специализирующихся на наркотрафике, активно используют иностранные спецслужбы и международные террористические организации для подрыва безопасности и стабильности в СНГ.

Как передавало ИА Регнум 14 ноября, в Мариуполе был обнаружен тайник с более чем тремя тоннами веществ для изготовления наркотических веществ. Установлено, что обнаруженные прекурсоры использовались украинскими националистическими батальонами, изготовленные наркотики контрабандно ввозились в Россию.

В начале ноября 2024 года ФСБ проинформировала о задержании в Ленинградской области членов преступной группы при попытке провезти более тонны латиноамериканского кокаина в страны ЕС транзитом через Россию. На чёрном рынке стоимость партии этого вещества превышает 3,5 млрд рублей.