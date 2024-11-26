* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Москва, 26 ноября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Снятие статуса террористической организации с движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) необходимо для развития контактов с руководством Афганистана. Об этом во вторник, 26 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Речь идёт о руководстве страны Афганистан. Это силы, которые удерживают власть в этой стране. И, конечно, важно развивать с ними контакты», — отметил он.

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил налаживать контакты с этой страной, к тому же она находится в соседнем регионе с Россией. Как только будут приняты и формализованы необходимые решения, Кремль об этом сообщит, уточнил пресс-секретарь главы государства.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября в Госдуму внесли законопроект, который может позволить исключить «Талибан» из российского списка террористических организаций. Документ предусматривает временное снятие запрета на деятельность организации, признанной в РФ террористической, если будет подтверждено, что она прекратила поддерживать терроризм или совершать преступления, а также отказалась от соответствующей пропаганды.

25 ноября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время визита в Афганистан заявил о готовности России исключить «Талибан» из «чёрного списка» террористов. Он также сообщил о намерении Москвы активизировать сотрудничество с Кабулом для укрепления политических и экономических связей.