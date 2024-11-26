Москва, 26 ноября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) с октября проводит масштабную проверку коллекторских и микрофинансовых организаций. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает РБК со ссылкой на источники.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По данным издания, приставы действуют по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко. Собеседники отметили, что проверки стали намного строже. Так, приставов интересуют не только данные о том, как часто сотрудники служб взыскания взаимодействовали с должниками, но и все записи о таких контактах, аудиозаписи разговоров и жалобы по их итогу.

Приоритетом для приставов являются компании, которые находятся в «красном списке» ФССП по жалобам граждан на нарушения их прав. В группе высокого риска находится 18 коллекторских компаний, еще 11 отнесены к группе значительного риска.

Представитель аппарата правительства заявил РБК, что проведение внеплановых проверок конкретных профессиональных взыскателей обусловлено наибольшим количеством обращений граждан о совершении ими противоправных действий при возврате просроченной задолженности. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) не ответила на вопрос, сколько её компаний подверглись проверкам. В Ассоциации банков России (АБР) заявили, что не отслеживают действия приставов в отношении кредитных организаций.

За январь–сентябрь 2024 года ФССП получила 38,6 тыс. обращений граждан по поводу некорректного сбора долгов, следует из статистики службы. По существу приставы успели рассмотреть 22,6 тыс. заявлений, из которых 27,1% были признаны обоснованными.

Как передавало ИА Регнум 20 ноября, коллекторы больше 10 лет угрожают москвичу из-за кредитов, которые были оформлены на его утерянный паспорт. Займы были признаны незаконными, но в этом году звонки взыскателей возобновились. Юрист, к которому обратился мужчина, отправил соответствующее обращение в Центробанк.