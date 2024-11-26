Лондон, 26 ноября, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Суммарная выручка Telegram по итогам первого полугодия 2024 года увеличилась почти на 200%, несмотря на задержание в августе основателя мессенджера Павла Дурова в Париже и расследование в отношении него во Франции. Об этом 26 ноября написала газета Finanical Times (FT).

lukomore. org/Global Look Press Павел Дуров

По информации издания со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении финансовые документы, стоимость цифровых активов мессенджера за первые шесть месяцев текущего года возросла с примерно 400 млн долларов в конце 2023-го до 1,3 млрд долларов на конец июня.

При этом выручка Telegram за первое полугодие составила после уплаты налогов 335 млн долларов, в то время как за весь 2023 год она составляла 342 млн долларов. Из документов следует, что 225 млн долларов из этой суммы мессенджер получил в качестве «вознаграждения» в обмен на то, что криптовалюта Toncoin станет эксклюзивным способом приобретения малым бизнесом рекламы в приложении. Соглашение об этом было расторгнуто 1 октября.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже по ордеру Национального управления судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования и поместили под стражу. Французские власти считают бизнесмена причастным к совершению преступлений из-за отказа Telegram от сотрудничества с ними.

Основатель мессенджера 6 сентября заявил, что поставил цель снизить возможность использовать Telegram в преступных целях. Позднее, 24 сентября, Дуров сообщил об изменённых условиях предоставления услуг и политики конфиденциальности платформы. По его словам, в целях профилактики злоупотребления поиском в Telegram со стороны мошенников техническая служба обновила пользовательское соглашение и политику конфиденциальности, добившись их согласованности по всему миру.