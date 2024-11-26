* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 26 ноября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Татьяны Лазаревой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщила пресс-служба ведомства 26 ноября.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

В августе 2023 года Лазарева в одном из интервью заявила о допустимости осуществления террористических атак на города России с использованием беспилотников и таким образом публично оправдала терроризм, сказано в сообщении.

«Она обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершённые с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»)», — отметила пресс-служба.

Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, живущая в Испании Лазарева ранее назвала «неразберихой» объявление её в международный розыск и выразила уверенность, что якобы политическое «преследование» со стороны российского правосудия не станет для Интерпола поводом разыскивать её.

Уголовное дело против Лазаревой было возбуждено в мае 2024 года. В июне 2024 года МВД объявило её в розыск по уголовной статье. В июле Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Лазареву, ей грозит до семи лет лишения свободы. 11 октября Лазареву объявили в международный розыск. Адвокат обвиняемой Леонид Соловьёв ранее заявил, что Лазарева не считает себя виновной.