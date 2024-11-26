Москва, 26 ноября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин всегда уделяет внимание развитию отечественного спорта. Об этом заявил 26 ноября на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Ранее появилась информация о том, что 26 ноября пройдёт заседание комиссии госсовета по развитию физкультуры и спорта. Встречу проведут помощник президента и секретарь госсовета Алексей Дюмин, министр спорта Михаил Дегтярёв и губернатор Тулиской области Дмитрий Миляев.

Пескову задали вопрос, почему в Кремле решили уделить внимание этой теме. Он ответил, что глава государства считает этот вопрос важным. Песков также добавил, что Россия существенно продвинулась на пути развития спорта.

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