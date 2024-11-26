Москва, 26 ноября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. В Кремле не слышали о планах «Газпрома» по продаже газопровода «Северный поток — 2». Об этом 26 ноября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС

Ранее, 22 ноября, газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что инвестор из Майами Стивен Линч попросил у правительства США выдать ему лицензию на участие в торгах в случае выставления газопровода «Северный поток — 2» на аукцион. Он полагает, что, получив право на владение этим трубопроводом, США будут иметь возможность оказывать давление на Россию в рамках переговоров по украинскому конфликту.

«Я не слышал, чтобы все акционеры выступили за то, чтобы выставить на торги этот объект критической энергетической инфраструктуры. Не слышал также, что российская сторона в лице «Газпрома» хотела бы его продать», — отметил спикер Кремля.

По его словам, газопровод не нуждается в восстановлении, так как имеет целую неповреждённую трубу, которую можно запустить в любой момент. Нежелание Германии опираться на экономические интересы вызывает лишь недоумение, добавил Песков. Страна с помощью запуска «Северного потока — 2» могла бы обеспечит топливом и граждан, и промышленность, но ФРГ предпочитает закупать энергоресурсы по более высокой цене из других источников, пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября депутат бундестага (парламента ФРГ) от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс призвал восстановить «Северные потоки» и вернуться к дипломатическому диалогу с Россией. По его словам, стране будет выгодно нормализовать отношения с РФ, в том числе и экономические, и восстановить газопровод.

Ранее Песков напомнил, что все нитки газопровода «Северный поток — 2» были достроены, одна из них после подрыва уцелела и готова к запуску. Информацию уже подтверждал ранее президент России Владимир Путин, добавил спикер Кремля.

Обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2» были подорваны в конце сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Путин отмечал, что подобную диверсию невозможно было осуществить без поддержки на государственном уровне. Он подчеркнул, что подрыв был организован американскими спецслужбами.