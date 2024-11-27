Москва, 27 ноября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Количество россиянок, которые ведут свой бизнес, достигло 1,75 млн. И это больше 40% от всех индивидуальных предпринимателей в России. Только с начала года женщины открыли 317 тысяч компаний, говорится в исследовании Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП).

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«Причём значительная часть женщин в России зарегистрировались как самозанятые — 4,96 млн человек, что составляет 44,5% всех самозанятых», — подчеркнул глава корпорации МСП Александр Исаевич.

На поддержку женского предпринимательства в России направлена уникальная федеральная программа «Мама-предприниматель». С ней женщины с детьми и те, кто находится в декретном отпуске, могут получить всё необходимое для успешного старта в бизнесе: знания, поддержку единомышленников и стартовый капитал.

А развивать свои идеи им помогает национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Так, в центрах «Мой бизнес» и на платформе МСП.РФ доступны бесплатные обучающие курсы. В 2024 году их участниками стали более четырёх тысяч женщин из 70 регионов.

Обучение по программе «Мама-предприниматель» проходит в формате многодневного тренинга-интенсива, который включает в себя погружение в деловую среду, разработку своих проектов и менторскую поддержку. Результатом становится бизнес-план, разработанный вместе с наставниками. Лучший проект получает грант в размере 100 тысяч рублей, которые можно потратить на развитие.

Отобранные региональные проекты победителей выдвигаются на федеральный этап конкурса. На нем тройка лучших предпринимательниц получают гранты на развитие дела в размере 1 млн, 500 тысяч и 250 тысяч рублей.

Жюри берёт во внимание экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость проектов. Так, в рамках федерального финала этого года 25 финалисток прошли ещё и дополнительный образовательный курс.

Первое место заняла инженер, мама и предприниматель Анна Елисеева из Нижегородской области. Её конструкторское бюро помогает российским производствам в импортозамещении и занимается реверс-инжинирингом: создает точные копии объектов по уже существующему образцу. Главная цель Анны — чтобы санкции для отечественных компаний стали не проблемой, а точкой роста.

«Региональный проект «Мама-предприниматель» стал катализатором для развития моего проекта. На средства регионального гранта я создала свой сайт и приобрела несколько очень важных для меня контактов. Федеральный уровень дал мне еще дополнительные знания и уверенность в себе: что мне нужно двигаться, мои знания реально компетентны, и я готова расти. Как важна поддержка государства, что девчонкам из любого уголка страны можно попасть на такие масштабные события», — говорит победительница.

Второе место жюри присудило Ирине Островской из Подмосковья. Она создаёт готовые решения озеленения — ландшафтные модули из многолетних растений с полным набором растений и полномасштабной схемой посадки на геотекстиле. У бизнесвумен масштабные планы — строительство агрохолдинга.

Наталья Дубынина из Иркутской области стала обладательницей третьего места. Предпринимательница занимается выращиванием крупного рогатого скота и производит молочную продукцию. Её бизнес — социально ответственный: для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья и других категорий населения продукцию доставляют на дом.

Кроме основных, определились победители и в дополнительных номинациях. Так, дипломом в спецноминации «Мама-экспортёр» удостоена многодетная мама из Липецкой области Ирина Молодцова. Её проект «Фруктовые и овощные снеки «Ягодный рай» признан Российским экспортным центром лучшей бизнес-идеей, которая несёт в себе экспортный потенциал. Открыв своё дело в 2020 году, Ирина оформила соцконтракт и на 15 сотках стала выращивать садовую землянику. И уже в 2024 году победила на региональном этапе конкурса.

Специальный приз получила и Ольга Беляева из Карелии. Она создаёт авторские игрушки, которые помогают детям наладить сон, развивать мелкую моторику, отвлечься во время прорезания зубов. Всё изделия производятся из безопасных компонентов.

Эти проекты еще раз доказывают, что сегодня для женщин открыты любые возможности. И многие из них открывают для себя ниши, казалось бы, в «не женских» сферах и создают особенно востребованные бизнес-проекты.

К примеру, дефектолог Ирина Бантикова из Курганской области в профессии уже пять лет. Начать свое дело она решила после победы на региональном этапе программы «Мама-предприниматель».

«Конечно, грант был первым толчком и большой помощью на начальном этапе: аренда и закупка там первого оборудования, открыли один кабинет вначале. Сейчас у нас их три. Здорово, что у нас в Кургане есть такое место, куда можно обратиться за помощью, где проводятся разные программы для начинающих предпринимателей», — говорит Ирина.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать предпринимателей на всех этапах его развития бизнеса: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

Участие в программе «Мама-предприниматель» предоставляет уникальную возможность не только получить финансовую поддержку для реализации своих проектов, но и расширить свои деловые связи.

В рамках программы проводятся мастер-классы, семинары и встречи с успешными предпринимателями, что позволяет мамам-предпринимателям обмениваться опытом и находить новых партнеров для совместных инициатив. Это создает благоприятную экосистему для развития бизнеса и способствует укреплению позиций женщин в сфере предпринимательства.