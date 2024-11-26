Вашингтон, 26 ноября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Апелляционный отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на лишение его наград Олимпиады 2010 года в канадском Ванкувере. Об этом сообщается на официальном сайте независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Александр Вильф/РИА Новости Евгений Устюгов

«CAS оставил в силе выводы Антидопингового отдела (ADD), который постановил, что Устюгов допустил нарушение антидопинговых правил (ADRV), на основании аномалий, выявленных в его биологическом паспорте спортсмена», — указано в сообщении.

На Играх россиянин завоевал золото масс-старта и занял третье место в эстафете.

На основании выводов ADD спортсмен был дисквалифицирован на четыре года, а все его результаты, начиная с 2010 года по конец сезона-2013/14, аннулировали. Помимо двух наград ванкуверской олимпиады он потерял два серебра домашнего чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре CAS отклонил апелляцию биатлонистов Устюгова и Светланы Слепцовой. Результаты Слепцовой аннулируют за период с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/14.

В феврале 2020 года Международный союз биатлонистов дисквалифицировал Устюгова и Слепцову, которые к тому времени уже завершили карьеру, на основании данных московской лаборатории. Устюгова признали виновным в применении запрещённого вещества оксандролона, Слепцову — в употреблении остарина.

В октябре Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию российский фигуристки Камилы Валиевой на решение CAS о дисквалификации. 29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменку подозревали в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который якобы обнаружили в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года.