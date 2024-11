Вашингтон, 26 ноября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден «в шутку» украл гавайскую булочку из армейского буфета во время празднования Дня благодарения на базе американской береговой охраны. Об этом 26 ноября сообщила газета The New York Post.

Кадр из видео

«82-летний Байден бросил озорной взгляд на своих коллег-официантов, схватив закуску и украдкой откусив от нее, пока он готовился раздавать овощи военнослужащим и их семьям в секторе береговой охраны Нью-Йорка», — сказано в материале.

Газета отмечает, что американский лидер умыкнул хлебобулочное изделие под песню Синди Лопер «Girl Just Want to Have Fun».

Как передавало ранее ИА Регнум, в рамках того же мероприятия Байден пошутил, что его «уволили» с должности официанта и что ему пора возвращаться в Белый дом. Также он «выдал странную шутку» о том, что ему «нужно уйти, потому что из-за его присутствия на празднике дорожное движение оказалось заблокировано, а следовательно, за него никто больше не проголосует» — при всё при том, что избираться на пост главы государства он более не намерен.

В сентябре Байден, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, пошутил, что выглядит на 40 лет. За день до этого 81-летний американский лидер в ходе пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди дважды в растерянности обратился к публике с вопросом о том, кого он должен представить.