Курск, 26 ноября, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Суд в Курске заключил под стражу наёмника из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона, воевавшего на стороне украинской армии. Об этом 26 ноября сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.

Социальные сети Джеймс Скотт Рис Андерсон

Установлено, что Андерсон в составе ВСУ незаконно пересёк государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области.

«Постановлением Ленинского районного суда Курска от 25 ноября в отношении Джеймса Скотта Риса Андерсона, гражданина Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, уроженца города Банбери графства Оксфордшир, подозреваемого в совершении совокупности особо тяжких преступлений, представляющих особую общественную опасность, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в Telegram-канале пресс-службы.

Решение вынес Ленинский районный суд Курска на заседании 25 ноября. Оно проходило в закрытом режиме.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября источник ТАСС в российских силовых структурах проинформировал о том, что ВС России в Курской области взяли в плен британского наёмника Андерсона. На опубликованном видео наёмник сообщил, что вступил в иностранный легион ВСУ в том числе для решения своих финансовых проблем.

По данным издания The Independent, власти Великобритании намерены оказать помощь 22-летнему Андерсону. Как заявил британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми, он получил информацию о том, что его соотечественник находится в плену.