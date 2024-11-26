Москва, 26 ноября, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Разведкам стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) необходимо конструктивно взаимодействовать, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в СНГ и соседних регионах. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Необходимо не допустить дестабилизации ситуации как в СНГ, так и в соседних регионах, а для этого, как и прежде, выявлять любые негативные тенденции и потенциальные угрозы коллективной безопасности, прогнозировать их развитие, обмениваться информацией и опытом работы», — говорится в обращении главы государства к 20-му заседанию Совещания глав органов безопасности и разведслужб стран — участниц Содружества, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что проводимые в этом формате встречи дают возможность обсуждать острые и актуальные профессиональные вопросы, совместно вырабатывать решения по защите стран СНГ от внутренних и внешних угроз, а также выстраивать новые, адекватные вызовам времени формы и механизмы сотрудничества по линии спецслужб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 ноября директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Запад сознательно занимается дестабилизацией обстановки в ключевых регионах мира. Он отметил, что западные элиты не могут смириться с утратой ими былого могущества в мире.

Глава СВР в начале октября рассказал, что Россия в последнее время сталкивается с беспрецедентной формой террористической угрозы, исходящей от Запада. Нарышкин подчеркнул, что в попытке сохранить доминирование в современном мире западные страны направляют особые усилия на пространство бывшего Советского Союза с целью внесения хаоса в общественно-политические процессы в регионе и «разогревания» тлеющих конфликтов.