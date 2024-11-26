Москва, 26 ноября, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Североатлантический альянс стремится расширить своё влияние в регионах Балтийского моря и Арктики, а также намерен пробраться и к Каспийскому морю. Об этом во вторник, 26 ноября, заявил глава ФСБ России Александр Бортников.

VALDA KALNINA/ЕРА/ТАСС

«Военная угроза со стороны НАТО неуклонно возрастает. Альянс закрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии, ускоренными темпами внедряется в Арктический и Балтийский регионы, стремится расширить боевые, разведывательные и логистические возможности в Чёрном море, изыскивает способы получения доступа к Каспию», — констатировал директор ФСБ на проходящем в Москве ХХ заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб (СОРБ) государств — участников СНГ.

По его словам, НАТО действует под благовидным предлогом якобы противодействия биологическим угрозам. Однако в действительности сеть американских лабораторий реализует программы создания биооружия. Также он отметил, что отдельные страны — члены альянса активно накачивают оружием противоборствующие стороны на территории государств СНГ.

Как передавало ИА Регнум 22 ноября, помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Запад наращивает военное присутствие у границ России в Арктическом регионе, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за ресурсы. Он уточнил, что Арктика не такая стабильная, как кажется, и характеризуется нарастанием определённых негативных тенденций. Так, по его словам, из-за западного курса на сдерживание России на проекты РФ в этой зоне накладываются санкции, а любые успехи российской стороны воспринимаются «болезненно».