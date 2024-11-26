Москва, 26 ноября, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Население города Припять в Чернобыльской зоне отчуждения увеличилось с 10 до 125 тыс. человек с начала специальной военной операции в 2022 году. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.

(сс) Diana Markosian

По его данным, это произошло за счёт переселенцев из украинских городов, преимущественно Одессы, Днепропетровска и Кривого Рога, скрывающихся от преследований сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), а также польских наёмников. Число переехавших из перечисленных регионов особенно начало расти осенью 2023 года — их может быть от 5 до 20 тыс. человек.

Переселенцы также намерены воспользоваться льготами, полагающимися проживающим в зоне отчуждения, при том что не имеют статуса ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Живущим там полагается выплата из бюджета в размере 10 тыс. гривен на человека.

Как передавало ИА Регнум 25 ноября, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский приказал всем командирам бригад создать подразделения по набору бойцов на службу. До этого центры рекрутинга были только у родов войск. Они продолжат работать.

На Украине сотрудники ТЦК на фоне нехватки желающих отправляться на фронт вылавливают мужчин на улицах и в общественных заведениях. 23 ноября украинское издание «Страна. ua». сообщило, что большинство военнообязанных в Харькове не выходит на работу, так как военкомы начали устраивать облавы на предприятиях.

Генштаб ВСУ 23 ноября заявил о сложной обстановке для украинской армии на фронте. Он признал перевес Вооружённых сил РФ в живой силе и технике и сообщил о безостановочных атаках со стороны российских бойцов.