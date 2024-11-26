Анкара, 26 ноября, 2024, 10:37 — ИА Регнум. США придётся сделать шаг назад в вопросе по украинскому конфликту, чему способствуют успехи армии России на поле боя и превращение Киева в груз для Вашингтона. Такое мнение 26 ноября высказал лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

«Необходимо понять, что следующей администрации Белого дома необходимо пересмотреть [позицию] по Украине. Так как вкупе с неудачами на фронте Украина становится серьёзным грузом для США. Желаемого результата нет. Необходим шаг назад», — привело его слова «РИА Новости».

Перинчек напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп обещал разрешить конфликт, и предположил, что администрация последнего будет выстраивать свою политику из сложившихся реалий с принятием многополярной модели мира.

По его словам, конкретные решения новых американских властей по Украине будут зависеть от того, кто войдёт в администрацию нового президента США.

«Развитие БРИКС, евразийского пространства, успехи России на фронте — всё это будет способствовать тому, что США сделают шаг назад», — добавил турецкий политик.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября турецкий аналитик Мехмет Чагатай Гюлер предположил, что Трамп может начать переговоры по урегулированию украинского конфликта до конца года. По его мнению, избранный президент США предложит сторонам конфликта зафиксировать текущее состояние сил на линии фронта.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 ноября заявил, что Киев не согласится на быстрое разрешение украинского конфликта. При этом, по его утверждению, «ключ к миру» якобы находится не в Киеве, а в Москве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 ноября отметил, что действующая администрация США продолжает проводить антироссийскую политику, никаких намёков на стремление урегулировать конфликт на Украине с её стороны не наблюдается. Он отметил, что так представители американской Демпартии пытаются оставить своеобразное «наследие» Трампу, чтобы загнать его команду в тупик.