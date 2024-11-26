Вашингтон, 26 ноября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден пошутил о своём увольнении с должности официанта во время празднования Дня благодарения. Об этом 26 ноября сообщила газета Daily Mail.

CNP/AdMedia/Global Look Press Джо Байден

«Байден раздавал еду на День благодарения почти 50 минут. Подавая брюссельскую капусту на мероприятии на базе Береговой охраны, он шутил о своем возрасте, а потом сказал, что его «только что уволили» с должности официанта и ему пора возвращаться в Белый дом», — сказано в материале.

Как отмечает издание, Байден также «выдал странную шутку» о том, что ему «нужно уйти, потому что из-за его присутствия на празднике дорожное движение оказалось заблокировано, а следовательно, за него никто больше не проголосует». Как сообщается, присутствовавшие на мероприятии не поняли, что глава государства имел в виду, поскольку вновь баллотироваться на государственную должность он и так не собирается.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре Байден, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, пошутил, что выглядит на 40 лет. За день до этого 81-летний американский лидер в ходе пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди дважды в растерянности обратился к публике с вопросом о том, кого он должен представить.