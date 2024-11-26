Байден пошутил, что его «уволили»
Байден пошутил об увольнении с должности официанта и возвращении в Белый дом
Вашингтон, 26 ноября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден пошутил о своём увольнении с должности официанта во время празднования Дня благодарения. Об этом 26 ноября сообщила газета Daily Mail.
«Байден раздавал еду на День благодарения почти 50 минут. Подавая брюссельскую капусту на мероприятии на базе Береговой охраны, он шутил о своем возрасте, а потом сказал, что его «только что уволили» с должности официанта и ему пора возвращаться в Белый дом», — сказано в материале.
Как отмечает издание, Байден также «выдал странную шутку» о том, что ему «нужно уйти, потому что из-за его присутствия на празднике дорожное движение оказалось заблокировано, а следовательно, за него никто больше не проголосует». Как сообщается, присутствовавшие на мероприятии не поняли, что глава государства имел в виду, поскольку вновь баллотироваться на государственную должность он и так не собирается.
Как передавало ИА Регнум, в сентябре Байден, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, пошутил, что выглядит на 40 лет. За день до этого 81-летний американский лидер в ходе пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди дважды в растерянности обратился к публике с вопросом о том, кого он должен представить.