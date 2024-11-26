* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Москва, 26 ноября, 2024, 10:16 — ИА Регнум. В Госдуму внесли законопроект, позволяющий исключить движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из российского списка террористических организаций. Документ 25 ноября разместили в базе системы обеспечения законодательной деятельности.

Oliver Weiken

Согласно тексту законопроекта, временно снять запрет на деятельность организации, признанной в РФ террористической, можно будет при наличии фактической информации о том, что она прекратила пропагандировать, оправдывать и поддерживать терроризм или совершать преступления.

Запрет на деятельность будет сниматься по решению суда. Подать соответствующее заявление сможет генпрокурор России или его заместитель. Отдельно подчёркивается, что статус запрещённой организации можно вернуть, если она возобновит террористическую деятельность.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября в ходе визита в Афганистан секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу указал на готовность России исключить «Талибан» из «чёрного списка» террористов. Он также сообщил о намерении страны активизировать двустороннее сотрудничество с Афганистаном для укрепления политических и экономических связей в ближайшем будущем.

4 октября член коллегии МИД РФ и бывший посол РФ в Афганистане Замир Кабулов заявил, что решение об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций принято на высшем уровне, но требуется соблюсти правовые процедуры.

27 мая МИД России и Минюст доложили президенту страны Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка террористических организаций.