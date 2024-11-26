Северодонецк, ЛНР, 26 ноября, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Отказавшийся воевать против Вооружённых сил России и полтора года скрывавшийся в Северодонецке в Луганской Народной Республике (ЛНР) дезертир украинских формирований получил паспорт гражданина РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Полтора года прятался, то там по шабашкам, то там, полтора года у меня не было паспорта, боялся, что могут посадить. А когда понял, что без паспорта на работу не примут, прошёл ещё раз фильтрацию, выдали российский паспорт, чтобы официально работать», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам мужчины, сейчас работать без паспорта стало сложнее. Он добавил, что смог доказать, что не участвовал в боевых действиях против армии России, и потому у спецслужб нет к нему никаких вопросов.

Житель Северодонецка был мобилизован в ряды украинской армии в автобусе, однако во время отступления ВСУ ему удалось спрятаться в своём городе.

Как сообщало ИА Регнум, итальянский журналист информационного агентства International Reporters Андреа Лучиди 10 ноября заявил о желании получить российское гражданство. В связи с этим он обратился с такой просьбой к президенту РФ Владимиру Путину.

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший российским военным, 1 ноября объявил о желании получить гражданство России. Мужчина отметил, что с 2005 года считает американские власти своим врагом и не собирается возвращаться в эту страну.

Первый политический беженец из США Джон Роблес 2 ноября получил паспорт гражданина РФ. Американец после начала СВО в феврале 2022 года помогал доставлять гуманитарные грузы российским военным и жителям приграничных территорий.