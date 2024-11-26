Вашингтон, 26 ноября, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Вице-президент США и экс-кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис собирается продолжать свою политическую карьеру после поражения на президентских выборах. Об этом 25 ноября написала газета Politico со ссылкой на источники в окружении политика.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press Камала Харрис

«В частных разговорах вице-президент даёт указания советникам и союзникам оставить за ней право выбора — участвовать ли в выборах президента в 2028 году или даже пытаться получить пост губернатора в её родном штате Калифорния через два года», — говорится в публикации.

Автор статьи напомнил, что Харрис ранее в телефонных разговорах говорила, что «остаётся в схватке», отметив, что политик хочет обсудить свои дальнейшие шаги на политическом поприще с членами своей семьи во время зимних каникул.

При этом, как считают сторонники демократа, её поражение на выборах президента США не отразится на продолжении политической карьеры, потому что Харрис недолго участвовала в предвыборной кампании, не успев испортить за это время свою репутацию на фоне роста авторитета политика в партии.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября издание Newsweek написало, что Харрис после поражения на выборах президента США может стать главой штата Калифорния, а также пойти в Верховный суд или вновь баллотироваться на пост президента.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, уже занимавший пост главы государства в 2017–2021 годах, объявил себя победителем. Итог голосования он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела», также пообещав американцам «золотой век».

Харрис 6 ноября поздравила своего оппонента Трампа с победой на выборах, пообещав, что передача власти в США пройдёт мирно. Она также призвала американскую общественность признать результаты голосования.