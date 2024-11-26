Вашингтон, 26 ноября, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Обвинения избранного президента США Дональда Трампа в том, что Пекин якобы содействует поставкам фентанила в Соединённые Штаты, полностью противоречат фактам и реальности. Такое заявление сделал 26 ноября представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

IMAGO/Matt Bishop/imageSPACE/Global Look Press Дональд Трамп

«Восстановление сотрудничества в области борьбы с наркотиками стало одной из важных договорённостей, достигнутых между председателем (КНР) Си Цзиньпином и президентом (США Джо) Байденом на их встрече в Сан-Франциско в 2023 году. С тех пор антинаркотические ведомства Китая и США возобновили регулярное взаимодействие», — напомнил китайский посол в беседе с «РИА Новости».

Как указал Лю Пэнъюй, власти КНР уведомили США о ходе правоохранительных операций, связанных с наркотиками и затрагивающих интересы Вашингтона. Кроме того, Китай отреагировал на запросы США о проверке информации по ряду дел и предпринял необходимые действия.

Дипломат отметил, что подобное сотрудничество доказывает полную несостоятельность утверждений о сознательном содействии Китая наркотрафику. Такие утверждения, как подчеркнул Лю Пэнъюй, противоречат «как фактам, так и реальности».

Ранее ИА Регнум сообщало, что избранный президент США Трамп принял решение о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

Политик заявил о готовности наложить дополнительные пошлины в размере 10% на все товары из Китая из-за того, что в США якобы поступает в больших объёмах контрабанда наркотиков из азиатской страны, в том числе через Мексику.