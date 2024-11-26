Вашингтон, 26 ноября, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Уровень бюрократии в минобороны США раскритиковал бизнесмен Илон Маск. По его словам, на ремонт лестницы в Пентагоне потребовалось больше времени, чем на строительство здания.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Сегодня на встрече с высокопоставленными военными мне сообщили, что ремонт лестницы в Пентагоне занимает 24 месяца, что длиннее периода, который понадобился для строительства самого здания (16 месяцев) в 1940-х годах!» — написал американский предприниматель в соцсети Х.

Миллиардер таким образом ответил на комментарий экс-кандидата в президенты США, бизнесмена Вивека Рамасвами, по словам которого бюрократия вызывает значительные расходы не только из-за численности сотрудников, но и по причине сомнительных с точки зрения закона статей бюджетных расходов.

Как сообщало ИА Регнум, Илон Маск является эффективным менеджером, он уже успел доказать всему миру, что именно такой человек нужен избранному президенту США Дональду Трампу во главе нового министерства государственной эффективности, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Бюрократия в США несменяемая, в первую очередь это чиновники среднего уровня, которые не меняются десятилетиями, несмотря на новые администрации, отметил эксперт. Однако пока рано делать конкретные прогнозы о перспективах работы нового министерства под управлением Маска и Рамасвами, так как нынешние заявления Трампа ещё не означают официального назначения, добавил американист.

По данным телеканала CNBC, постоянное присутствие Илона Маска рядом с Дональдом Трампом стало существенно раздражать окружение избранного президента США. Отмечается, что предприниматель проводит вместе с Трампом много времени, участвует в принятии кадровых решений и регулярно напоминает о том, что сыграл важную роль в победе республиканца.

После победы на выборах Трамп 12 ноября объявил Маска и Рамасвами главами будущего министерства государственной эффективности (DOGE).