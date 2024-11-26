Берлин, 26 ноября, 2024, 06:38 — ИА Регнум. О решении одобрить строительство российского газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») вопреки давлению Вашингтона не жалеет экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Такое заявление политик сделала 25 ноября в интервью вещательной корпорации BBC.

Иван Шилов ИА Регнум Ангела Меркель

«Мы, конечно, обратили внимание на эти предупреждения (со стороны Украины и США. — Прим. ред.), и я к ним прислушивалась. В то время никто не говорил о том, чтобы полностью пресечь экспорт российского газа. После того как Дональд Трамп покинул Белый дом, с президентом Джо Байденом мы достигли договорённости о том, что начнём использовать «СП-2» только в том случае, если энергоносители не будут использоваться в качестве оружия», — пояснила Меркель.

Экс-канцлер добавила, что считала принятое решение абсолютно верным и в результате по газопроводу так и не пошёл газ. При этом Меркель признала, что отказ от российского газа стал для Германии «серьёзным экономическим ударом».

Кроме того, Меркель указала, что наступит время, когда придётся прибегнуть к дипломатии, чтобы положить конец украинскому конфликту. Политик отметила, что она не в силах предсказать, когда настанет момент для начала переговоров с Москвой. По мнению Меркель, западным союзникам необходимо в первую очередь сохранить суверенитет Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила экс-канцлер ФРГ Меркель, сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным было необходимо, чтобы предотвратить ситуацию, которая привела к конфликту на Украине. Для этого, по мнению политика, нужно было приобщить Россию к «всеобщему процветанию». Одним из вариантов подобного приобщения стало строительство газопровода «Северный поток». Меркель добавила, что, хотя эта попытка провалилась, она не считает её ошибкой.

Меркель также рассказала в своих мемуарах о том, что её всегда поражала уверенность президента России в собственной правоте. Выдержки из книги опубликовала газета Die Zeit.

По мнению экс-канцлера ФРГ, Путин всегда требовал к себе серьёзного и уважительного отношения. Меркель добавила, что «Россия не исчезнет с карты мира».