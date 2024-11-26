Париж, 26 ноября, 2024, 06:13 — ИА Регнум. Около 2,3 тыс. украинских военнослужащих из 155-й бригады после обучения во Франции вернулись на родину для участия в боевых действиях. Об этом сообщил 25 ноября министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Сергей Корсун ИА Регнум ВСУ

«Бригада «Анна Киевская» покинула Францию, чтобы присоединиться к боевым действиям на Украине», — уточнил Лекорню по итогам переговоров министров обороны Германии, Великобритании, Италии, Польши и Франции.

Франция готова продолжать обучение украинцев, заверил он. Кроме того, он призвал нарастить возможности для обучения подобных бригад.

Как сообщало ИА Регнум, у подавляющего большинства украинских военных нет мотивации продолжать военный конфликт, признал командир взвода 21-й мехбригады Национальной гвардии Украины Вячеслав Хоменко. По его словам, взвод находится на территории Курского приграничья. Проблемы с мотивацией и опытом у украинских военных могут стать помехой в противостоянии российским силам. Он выразил надежду, что ситуация изменится, для этого необходимо провести значительные изменения в обучении и поддержке личного состава.

Президент Франции Эммануэль Макрон 10 октября опубликовал видео обучения французскими военными инструкторами бригады ВСУ «Анна Киевская» (названа в честь королевы Франции Анны Ярославны, дочери великого князя киевского Ярослава Мудрого). На видео запечатлено, как украинцы проходили тактико-огневую подготовку, а также проводили учения по стрельбе и управлению артиллерийским вооружением.