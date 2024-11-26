Вашингтон, 26 ноября, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп принял решение о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Об этом политик сообщил 25 ноября в соцсети Truth Social.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«20 января одним из моих первых указов станет подписание всех необходимых документов, чтобы взимать с Мексики и Канады тарифы в размере 25% на все поставляемые в США товары», — написал Трамп, аргументировав своё решение невиданным ранее уровнем преступности и наркотрафика.

Также политик заявил о готовности наложить дополнительные пошлины в размере 10% на все товары из Китая из-за того, что в США якобы поступает в больших объёмах контрабанда наркотиков из азиатской страны, в том числе через Мексику.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября Дональд Трамп подтвердил, что его администрация готова использовать армию США и объявить чрезвычайное положение для массовой депортации нелегальных мигрантов. Ужесточение миграционной политики было одним из пунктов избирательной кампании Трампа. Он не раз упрекал администрацию действующего президента Джо Байдена за «чрезмерно мягкую» политику, превратившую США «в страну третьего мира». Трамп подчёркивал, что стране нужны более строгие миграционные меры и пересмотр программ.

При этом европейские чиновники опасались победы Трампа на президентских выборах в США, так как политик обещал ввести 10%-ные пошлины на весь импорт в случае возвращения в Белый дом.