Париж, 26 ноября, 2024, 02:53 — ИА Регнум. В ближайшие недели Париж поставит Киеву ракеты и другое вооружение за счёт доходов от замороженных российских активов. Об этом 25 ноября заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Ecole polytechnique Université Paris-Saclay Министр обороны Франции Себастьян Лекорню

«Мы продолжим поддержку Украины. Французским налогоплательщикам будет приятно узнать, что мы нашли новые варианты для финансирования нашей поддержки Украины. В следующие недели мы примем меры в этом направлении. В частности, мы будем поставлять Киеву ракеты ПВО Mistral, а также иное вооружение за счёт доходов от замороженных российских активов», — заверил Лекорню по итогам переговоров министров обороны Германии, Великобритании, Италии, Польши и Франции.

Кроме того, он объявил о возвращении на родину для участия в боевых действиях около 2,3 тыс. украинских военных, ранее обученных во Франции.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о готовности стран Евросоюза взять на себя военную и финансовую поддержку Украины, если с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа помощь со стороны Белого дома будет ограничена.

Никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине, неоднократно подчёркивал президент России Владимир Путин.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, принимающих участие в поддержке Украины.