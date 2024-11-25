Франция поставит Украине ракеты за счёт доходов от российских активов
Минобороны Франции: ВСУ получат ракеты ПВО Mistral за счёт активов РФ
Париж, 26 ноября, 2024, 02:53 — ИА Регнум. В ближайшие недели Париж поставит Киеву ракеты и другое вооружение за счёт доходов от замороженных российских активов. Об этом 25 ноября заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
«Мы продолжим поддержку Украины. Французским налогоплательщикам будет приятно узнать, что мы нашли новые варианты для финансирования нашей поддержки Украины. В следующие недели мы примем меры в этом направлении. В частности, мы будем поставлять Киеву ракеты ПВО Mistral, а также иное вооружение за счёт доходов от замороженных российских активов», — заверил Лекорню по итогам переговоров министров обороны Германии, Великобритании, Италии, Польши и Франции.
Кроме того, он объявил о возвращении на родину для участия в боевых действиях около 2,3 тыс. украинских военных, ранее обученных во Франции.
Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о готовности стран Евросоюза взять на себя военную и финансовую поддержку Украины, если с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа помощь со стороны Белого дома будет ограничена.
Никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине, неоднократно подчёркивал президент России Владимир Путин.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, принимающих участие в поддержке Украины.