Вашингтон, 26 ноября, 2024, 02:39 — ИА Регнум. Действующий глава Белого дома Джо Байден и его супруга Джилл Байден намерены 20 января 2025 года посетить торжественную церемонию вступления Дональда Трампа в должность президента США. Информацию об этом 25 ноября подтвердил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Иван Шилов ИА Регнум Байден и Трамп

«Джо Байден будет присутствовать на инаугурации вне зависимости от того, кто победит на выборах. Он и первая леди (Джилл Байден. — Прим. ред.) выполнят это обещание и посетят мероприятие», — уточнил замглавы пресс-службы на брифинге для журналистов на борту президентского самолёта по пути в Нью-Йорк.

По словам Бейтса, Байден считает посещение инаугурации демонстрацией приверженности демократическим ценностям. Кроме того, действующая администрация Белого дома намерена содействовать эффективной передаче власти, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября в США прошли 60-е президентские выборы. Победу одержал республиканец Трамп — его поддержали 50,5% избирателей. Действующий глава Белого дома Байден, выдвигавший свою кандидатуру, 21 июля объявил, что отказывается от участия в выборах. Политическим оппонентом Трампа выступила кандидат от демократов вице-президент США Камала Харрис. На выборах она набрала 48,0% голосов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 ноября не исключил, что Владимир Путин пообщается с Дональдом Трампом до его инаугурации. При этом в планах российского лидера нет телефонного разговора с покидающим пост президента США Джо Байденом, подчеркнули в Кремле.