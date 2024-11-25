* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 26 ноября, 2024, 02:02 — ИА Регнум. Руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) планируют уволить с должности. Об этом сообщило украинское издание NV со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

«Попытки уволить Буданова могут активизироваться в декабре», — уточнили журналисты.

Согласно статье, больше всего к отставке призывают руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак и зампредседателя СБУ Александр Поклад. В Киеве якобы недовольны высказываниями Буданова об операциях украинских спецслужб в Африке. Также критиковались его чрезмерно откровенные заявления об оборонных закупках Украины в третьих странах, о насильственной мобилизации украинцев.

На пост главы ГУР претендует Александр Поклад, утверждают в издании.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Зеленский подчёркивал, что не собирается увольнять Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова.

В сентябре возможным преемником Буданова называли руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, место которого может занять Умеров. Украинское издание «Новое время» со ссылкой на источник в силовых структурах отмечало, что Буданова не собираются отправлять за рубеж в качестве посла.

Вероятное увольнение главы ГУР может закончиться для киевского режима потерей Донбасса. Такое мнение 6 октября высказал полковник украинской армии в отставке Роман Свитан.

Российский политолог Александр Дудчак предположил, что за возможной отставкой Буданова может стоять руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, опасающийся самостоятельных фигур в силовом блоке и избавляющийся от них.